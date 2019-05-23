Samanyolu Haber /Gündem / Türk Kızılayı'ndan Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı /23 Mayıs 2019 23:48

Türk Kızılayı'ndan Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı

Derin bir siyasi krizden geçen Venezuela'ya Türkiye ilaç yardımı yapmaya hazırlanıyor. Türk Kızılayı, dış yaptırımlar nedeniyle ilaç ve gıda sıkıntısı çekilen ülkeye ilaç sevkiyatı yapılacağını duyurdu.

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Derin bir siyasi krizden geçen Venezuela'ya Türkiye ilaç yardımı yapmaya hazırlanıyor. Türk Kızılayı, dış yaptırımlar nedeniyle ilaç ve gıda sıkıntısı çekilen ülkeye ilaç sevkiyatı yapılacağını duyurdu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "İlk etapta Venezuela'ya Panama üzerinden 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız. Şu an arkadaşlar bunun tedarik edilmesi için çalışıyorlar. Dolayısıyla en kısa zamanda bu sevkiyat yapılacak." dedi.

21. Amerikalararası Konferansı için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de bulunan Kınık, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın büyükelçilik rezidansında verdiği iftara katıldı.

Kınık, Venezuela'daki gerilimin ülkeye tıbbi ve insani yardımın girişine engel olduğunu belirterek, "Venezuela Kızılhaç Başkanı, Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonumuzun Amerika direktörüyle bir görüşme yaptık. İlk etapta Venezuela'ya Panama üzerinden 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız. İlerleyen süreçte Venezuela'ya yönelik insani yardım koridorları açılırsa ki Venezuela'da bu anlamda hem hükümet hem de muhalefetle görüşmeler yapıldı, dolayısıyla yardımlar bu anlamda oraya ulaşmış olacak." dedi.

Kolombiya'da da birçok ihtiyaç sahibi olduğunu söyleyen Kınık, "Kolombiya'daki iç savaş ve barış süreci noktasında da ciddi bir insani ihtiyaç söz konusu. 6 milyon kişi insani yardıma muhtaç. 1,9 milyon insan da Venezuela'dan Kolombiya'ya gelmiş ve yardıma muhtaç durumdalar. Bizim Türkiye'deki afet ve mültecilik konusundaki tecrübelerimizden istifade etmek istiyorlar. İki ülkeyle bir iş birliği anlaşması imzalayarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(tr.euronews.com)

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