Türk iş dünyası Malta'dan vatandaşlık alma yarışında

Malta Resmi Gazetesi’nde her yıl ülkede vatandaşlık verilen isimlerin listesi yayınlanır . Bu yılki listede daha çok tanıdık isimler yer aldı .







Sabah yazarı Dilek Güngör “MaltaSA” başlığıyla yayımlanan yazısında, “Malta her yılın sonunda Resmi Gazetesi’nde ülkeden vatandaşlık alanların listesini yayımlıyor. 2018’in son günü de bu değişmedi. Malta’da her yıl belli sayıda yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesini sağlayan ve tam ismi Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programa girenlerin isimleri açıklandı.” ifadelerini kullandı.







EROL SABANCI’NIN TORUNLARI DA LİSTEDE

“Çeşitli ülkelerden 3 bin kişinin yer aldığı listede Sabancı ailesinden birçok isim var. Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanvekili ünlü iş adamı Erol Sabancı’nın kızları Çiğdem Sabancı Bilen ve Suzan Sabancı Dinçer listenin en popüler olanları.” diyen Güngör, şöyle devam etti:





“Listede ayrıca Suzan Sabancı Dinçer’in çocukları Ceyda Sabancı Dinçer ve Haluk Akay Sabancı Dinçer ile Çiğdem Sabancı Bilen’in eşi Faruk Bilen ve iki çocuğu da (Gözdem ve Gizem Bilen) var. Forbes’a göre, Çiğdem Sabancı Bilen’in serveti 1,2 milyar dolar, Suzan Sabancı Dinçer’inki ise 1 milyar doların üzerinde.





?Malta’dan vatandaşlık alanlar arasında Sabancı ailesinden sadece Erol Sabancı’nın kızları yer almıyor. Sabancı kardeşlerin üç numarası olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı’nın torunları Can Köseoğlu, Kazım Köseoğlu, Zeynep Köseoğlu, Irmak Köseoğlu da 2014’te AB’ye giren ülkeden vatandaşlık alanlar arasında.”







VERGİ REKORTMENİ AVUKAT DA LİSTEDE

Türkiye’deki kazancıyla 2017’de Gelir Vergisi rekortmenleri listesine 10’uncu sıradan giren, Twitter’ın da avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak ile avukat eşi Serra Ayşe Başoğlu Gürkaynak’ın da listede yer alması dikkat çekti.





Kurukahveci Mehmet Efendi adıyla bilinen kahvesiyle tanınan Akyürek Pazarlama’nın sahipleri Hulusi Kurukahveci, Nezlihan Akyürek Kurukahveci, Hulusi Doruk Kurukahveci de vatandaşlık için Malta’yı seçen Türkler arasında.





MALTA’DAN VATANDAŞLIK ALAN BAZI İŞADAMLARI:

Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut





Nezih Barut’un kız kardeşi kardeşi Nesrin Esirtgen





Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut,





Orta Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Karamancı





Reha Tekstil’in sahibi Mehmet Reha Demirdağ





Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal