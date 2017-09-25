Samanyolu Haber /Gündem / Türk Hava Yolları, Erbil uçuşları iptal etmedi /25 Eylül 2017 11:16

Türk Hava Yolları, Erbil uçuşları iptal etmedi

Türk Hava Yolları (THY), Erbil uçuşlarının iptal edildiği iddialarını yalanladı.

Türk Hava Yolları, Erbil uçuşları iptal etmedi

Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren internet siteleri, Erbil Uluslararası Havalimanı Sorumlusu Telar Fayeq'a dayandırarak THY'nin 25 Eylül'deki Erbil uçuşlarını 'Yolcu olmaması' gerekçesiyle iptal ettiğini yazdı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği ise bugün saat 00.15'te İstanbul-Erbil seferinin gerçekleştirildiğini ve iptallerin söz konusu olmadığını açıkladı. THY ayrıca bugün saat 010'da yapılması planlanan Gaziantep- Erbil seferini yolcu yetersizliği nedeniyle iptal edildiğini belirtti. Atlasglobal Hava Yolları'nın da bugün yapılacak seferinin saatinin ileriye alındığı ve bu seferin gerçekleştirileceği öğrenildi.    
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