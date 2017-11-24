Türk halkına göre en önemli sorun ekonomi

Xsights Araştırma'nın Dünya gazetesi için çeyreksel bazda gerçekleştirdiği ankette, vatandaş 'tüm sorunlarım bir yana ekonomi bir yana' diyor.

Türkiye'nin en önemli sorunları arasında ekonomi ilk sıraya yükseldi. Xsights Araştırma'nın Dünya için gerçekleştirdiği 'Toplumsal Nabız Anketi'nin üçüncü çeyrek sonuçlarında vatandaşlar, 'Bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli mesele sizce nedir?' sorusuna yüzde 53 ile 'ekonomi' yanıtını verdi. Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 39, ikinci çeyrekte ise yüzde 49 düzeyindeydi.





İYİMSERLİK ORANINDA DÜŞÜŞ





Türkiye'nin 26 kentinden 1500 kişi ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, geleceğe ilişkin 'iyimserlik' oranında da düşüş gözleniyor. Ankete katılanların yüzde 44'ü 'gelecek 5 yıl içinde ülkenin genel durumunun bugünkünden daha kötü', yüzde 27'si ise 'daha iyi' olacağını öngörüyor. Geleceğe ilişkin iyimser beklenti taşıyanların oranı ikinci çeyrekte yüzde 46 düzeyindeydi.

Ankete 26 ilden 1500 kişi katıldı.





Ankete katılan kentler:





İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Hatay, Trabzon, Van, Manisa, Samsun, Konya, Tekirdağ, Balıkesir, Mardin, Aydın, Malatya, Erzurum, Zonguldak, Kastamonu, Ağrı, Kırıkkale.





Anketten öne çıkanlar:





Katılımcıların yüzde 44'ü 5 yıl içinde Türkiye'nin bugünkü durumundan daha kötü olacağını düşünüyor.

Yüzde 19 devlet hizmetlerinden en çok din hizmetlerinden memnun.

TEOG'un değiştirilmesini desteklemeyenler yüzde 47.