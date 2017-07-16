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16 Temmuz 2017 11:53
Türk halkı için kaçış yok
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Türk halkı için kaçış yok, her yerden Erdoğan çıkıyor
Emrindeki onlarca televizyondan sürekli konuşan ve kendisini övdüren Erdoğan'ın insanların özel hayatlarına bu denli sokulmasını internet fenomenleri çektikleri videoyla tiye alıyor
'Yeter be... Telefonda bile karşımıza çıkıyor'
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