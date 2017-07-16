Samanyolu Haber /Gündem / Türk halkı için kaçış yok /16 Temmuz 2017 11:53

Türk halkı için kaçış yok

15 Temmuz'u anma etkinlikleri çerçevesinde GSM şirketlerinin Tayyip Erdoğan'ın ses kaydı sürprizi yapması tartışmalara sebep oldu.

Türk halkı için kaçış yok, her yerden Erdoğan çıkıyor

Emrindeki onlarca televizyondan sürekli konuşan ve kendisini övdüren Erdoğan'ın insanların özel hayatlarına bu denli sokulmasını internet fenomenleri çektikleri videoyla tiye alıyor
<< Önceki Haber Türk halkı için kaçış yok Sonraki Haber >>

Bir gazetecinin hayatı nasıl değişti?

Bir gazetecinin hayatı nasıl değişti?

Erdoğan'ın En Karanlık Günü: 15 Temmuz

Erdoğan'ın En Karanlık Günü: 15 Temmuz

Türk halkı için kaçış yok, her yerden Erdoğan çıkıyor

Türk halkı için kaçış yok, her yerden Erdoğan çıkıyor

Adalet Yürüyüşü ile ilgili çarpıcı anket

Adalet Yürüyüşü ile ilgili çarpıcı anket

Tasfiye edilen NATO subayları konuştu

Tasfiye edilen NATO subayları konuştu

Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'un yıldönümü münasebetiyle mesajı

Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'un yıldönümü münasebetiyle mesajı

ABD’nin devlet radyosu NPR Fethullah Gülen Hocaefendi ile röportajı

ABD’nin devlet radyosu NPR Fethullah Gülen Hocaefendi ile röportajı

Alman Meclis Binası Reichstag ile 15 Temmuz'un benzerliği

Alman Meclis Binası Reichstag ile 15 Temmuz'un benzerliği

15 Temmuz'da yaşanan en tuhaf olay ne?

15 Temmuz'da yaşanan en tuhaf olay ne?

'Ananı da al git' diyaloğu

'Ananı da al git' diyaloğu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:21:37