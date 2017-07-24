Samanyolu Haber /Gündem / Türk Gıda Devi Japonlara satılıyor... /24 Temmuz 2017 12:35

Türk Gıda Devi Japonlara satılıyor...

1915 yılında kurulan Kükre Gıda'nın yüzde 50'sini 2013 yılında satın alan Japon Ajinomoto, kalan yüzde 50'yi de almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

Türk Gıda Devi Japonlara satılıyor...

Kükre Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Nakliyat ve Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin sermayesinin %50'sini temsil eden payların Ajinomoto Co.Inc. tarafından Cavit Gülel, Sabri Gülel ve Serkan Gülel’den devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Kemal Kükrer’in yüzde 50’si, dünyanın en büyük sos üreticisi Japon Ajinomoto’ya 2013 yılında 60 milyon lira karşılığında satılmıştı.
Türkiye’de Kemal Kükrer markası ile bilinen Kükre Gıda, 2013 yılında üretimini 3 fabrika ve 28.000 m2 alanda 50.000 ton kapasiteye çıkardı. Kükre Gıda 30 aşkın ülkeye ihracat yapıyor.
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