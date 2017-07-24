Türk Gıda Devi Japonlara satılıyor...

Kükre Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Nakliyat ve Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin sermayesinin %50'sini temsil eden payların Ajinomoto Co.Inc. tarafından Cavit Gülel, Sabri Gülel ve Serkan Gülel’den devralınmasına ilişkin Rekabet Kuruluna başvuruldu.





Kemal Kükrer’in yüzde 50’si, dünyanın en büyük sos üreticisi Japon Ajinomoto’ya 2013 yılında 60 milyon lira karşılığında satılmıştı.

Türkiye’de Kemal Kükrer markası ile bilinen Kükre Gıda, 2013 yılında üretimini 3 fabrika ve 28.000 m2 alanda 50.000 ton kapasiteye çıkardı. Kükre Gıda 30 aşkın ülkeye ihracat yapıyor.