Türkiye'den çıkan yük gemisi İsrail açıklarında yanıyor

İsrail’in çok okunan İngilizce gazetelerinden Haaretz, Türkiye’den çıkan bir geminin İsrail’in kuzeyindeki Hayfa açıklarında yandığını yazdı.







İsrail donanmasının olay yerine gittiği ve duruma müdahale ettiği açıklandı.





Yerel basın, güvenlik güçlerine dayandırdıkları haberde olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını aktardı.





Sivil kargo şilebinin Haifa’nın birkaç kilometre açıklarında alev aldığı açıklandı.





MSC Canberra isimli geminin Türkiye’den çıktığı ve Hayfa Limanı’na girmek üzere olduğu açıklandı.





İsrail basını gemide kaç kişinin bulunduğuna dair net bir bilginin olmadığını ve dolayısıyla yaralanan olup olmadığının bilinmediğini aktardı.





Yangında saldırı şüphesi bulunurken, The Times of Israel isimli yayın kuruluşu İsrail ordusunun yayın yasağı getirdiğini duyurdu.





MÜRETTEBAT REHİN Mİ ALINDI?





İsrail’de İbranice yayın yapan gazeteler, Hayfa yakınlarına demirleyen gemiye kaçak giren iki kişinin gemiyi ele geçirmeye çalıştığını iddia etti. Bazı mürettebatı rehin alan ve gemiyi yakmakla tehdit eden saldırganların kimseye zarar vermediği belirtildi.





Yerel basında yer alan haberlerde olayın ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.