Türk firmaları dünyanın en önemli gıda fuarından dışlandı

Türk ürünlerine engel çıkartan ülke sayısı günden güne artıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Cezayir, başta gıda ve plastik olmak üzere 24 sanayi ürünündeki Türk mallarının ülkeye girişine yasak koymuştu.

Uluslararası anlaşmalara uymayan bu uygulamanın ardından bir diğer engelleme de Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden biri olan Dubai'den geldi.

Türk ihraç mallarının Ortadoğu ve Afrika'ya açılmasında önemli bir köprü ülke görevi gören Dubai'deki fuarlarda, Türk firmalarına zorluk çıkarılıyor.

Yıllardır bu fuarlara katılan Türk ihracatçılarına ya “Yer yok” deniliyor ya da fuar bölgesinin en kötü yerleri tahsis ediliyor.

Dubai'deki engellemelerin son örneği, dünyanın en önemli gıda fuarlarından birisi olan Gulfood'da yaşandı. Fuarın uzun süreden bu yana en önemli katılımcı ülkeleri arasında yer aldıklarını söyleyen İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mete, yapılan engellemelerin tamamen siyasi olduğunu belirtti. Türkiye'nin son dönemde uluslararası ilişkilerde oluşan olumsuz algısı nedeniyle fuar alanlarında Türk firmalarına zorluk çıkarıldığını vurgulayan Mete şöyle konuştu:





“Dubai'de Gulfood Fuarı'na milli katılım organizasyonu yapılıyordu. Bu yıl Türk firmaları fuarın üçüncü dünya ülkeleri diye tabir edilen bölümüne atıldı. ‘Türklerin olduğu yerlere müşteriler geliyor, o ülkeler de istifade etsin' deniliyor ama alakası yok. Dubai'nin Türkiye'ye karşı sempatisinin olmadığını biliyoruz. Gulfood'u yöneten bir İngiliz müdür olduğu için Türklere karşı inanılmaz bir düşmanlık içerisinde.”





Cezayir'in yaptığı engellemelere de değinen Mete, Cezayir'in kendi üretimini korumak için bu yasaklamayı yaptığı açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, Fransız mallarının ülkeye rahatça girmeye devam ettiğini kaydetti. Mete, “Cezayir Türkiye'ye karşı mı sempatik, Fransa'ya karşı mı sempatik? Biz bunu hissediyoruz, diyoruz ki Fransa'ya karşı daha sempatik. Bize karşı sempatisi olsa bir şekilde Türk ürünlerini ülkeye sokmak için gayret içerisinde olur” dedi.





‘TÜRK ÜRÜNLERİNİ ALMAYIN KAMPANYASI VAR’





Cezayir ve Dubai dışında Türk ürünlerine yönelik Ortadoğu'da bazı ülkelerde engellemeler yapılıyor. Mısır bu ülkelerin başında yer alırken, son dönemde Suudi Arabistan ve Tunus da bu lige girdi. Suudi Arabistan Türk ürünlerine etiket zorunluluğu getirirken, Tunus'ta da “Türk ürünleri almayın” kampanyası yapılıyor. Bu yapılan engellemelerin Katar krizi ile artması ise dikkat çekiyor.





Dünyanın en önemli fuarlarına ev sahipliği yapan Dubai, Türk firmalarının organizasyonlara katılımında sorunlar çıkarıyor.





Türk ürünlerine engel çıkartan ülke sayısı günden güne artıyor. Geçtiğimiz haftalarda Cezayir, başta gıda ve plastik olmak üzere 24 sanayi ürünündeki Türk mallarının ülkeye girişine yasak koymuştu. Uluslararası anlaşmalara uymayan bu uygulamanın ardından bir diğer engelleme de Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden biri olan Dubai'den geldi. Türk ihraç mallarının Ortadoğu ve Afrika'ya açılmasında önemli bir köprü ülke görevi gören Dubai'deki fuarlarda, Türk firmalarına zorluk çıkarılıyor. Yıllardır bu fuarlara katılan Türk ihracatçılarına ya “Yer yok” deniliyor ya da fuar bölgesinin en kötü yerleri tahsis ediliyor.