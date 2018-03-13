Türk ebeveynler çocukları için endişeli: Üçte biri korkuyor

Hürriyet’ten Önder Öndeş’in haberine göre‘Dünya Ebeveyn Anketi’ne göre, Türk ebeveynler çocuklarının güvenliği konusunda en büyük endişeye sahip ikinci ülke. Anne-babalar ayrıca devlet okullarında verilen eğitimi de yeterli bulmuyor. Sadece yarısı çocuklarının geleceğinden umutlu. Her 10 aileden sekizine göre, üniversite iyi bir gelecek için olmazsa olmaz.







Yüzde 22 karamsar







Çalışmadan Türkiye ile ilgili öne çıkan bazı dikkat çekici bulgular şu şekilde:





* Ailelerin yüzde 33’ü terör ve çatışmalar nedeniyle çocuklarının geleceğinden endişe ediyor. Türkiye bu oranla Almanya’nın ardından ikinci sırada.





* Okullarla ilgili güvenlik endişesi yaşanıyor. Ailelerin yüzde 44’ü bu konuda kaygılı. Türkiye, Meksika, Hindistan ve Güney Afrika ile birlikte kaygı düzeyinin en yüksek olduğu ülkeler arasında.





* Ebeveynlerin sadece yüzde 24’ü devlet okullarını ‘kaliteli’ buluyor. Yüzde 38 ise niteliksiz bir eğitim verildiği görüşünde. Türkiye’de ailelerin yüzde 82’si ‘yeterli gelire sahip olduğunda’ çocuklarını özel okula gönderebileceğini söylüyor. Bu oranla Hindistan’ın ardından ikinci sıraya yerleşiliyor.





* Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde üniversite eğitimi, başarılı bir kariyer için ‘çok önemli’ olarak görülüyor. Türkiye’de her 10 anne-babadan sekizi bu görüşü paylaşıyorken, ilk sırada yüzde 92 ile Kolombiya ve Şili yer alıyor. Fransa, İngiltere ve Almanya’da bu oran yüzde 35’i aşmıyor.





* Ailelerin yüzde 52’si çocuklarının okullarında spor ve sanat çalışmaları gibi ders dışı aktivitelere ek yatırım yapılmasını bekliyor. Bunu yüzde 50 ile teknoloji ve yüzde 44 ile öğretmenler takip ediyor.





* Türkiye’de ailelerin yüzde 49’u çocuklarının geleceği konusunda iyimserken, yüzde 22’si karamsar.





Dünyada ise ailelerin yüzde 60’ı geleceğe umutlu bakıyor. En umutlu ülke yüzde 83 ile Peru, en karamsar ise yüzde 28 ile Japonya. Avrupa’da çocuklarını güzel bir geleceğin beklediğini düşünenlerin en fazla olduğu ülke yüzde 73 ile Finlandiya. Almanya, Fransa, İtalya gibi AB’nin gelişmiş ekonomilerinin ortalaması ise yüzde 40’ın altında.