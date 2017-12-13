Samanyolu Haber /Gündem / Türk Dışişlerinden ABD'ye "terör sponsorluğu" cevabı /13 Aralık 2017 15:58

Türk Dışişlerinden ABD'ye "terör sponsorluğu" cevabı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'li danışman Mcmaster'ın Türkiye'nin aşırıcı örgütlerinin sponsorluğunu yaptığına yönelik iddialarının kabul edilemez olduğunu açıkladı. .

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Dışişleri Bakanlığınca, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster’ın bir düşünce kuruluşunda Türkiye'yi hedef alan konuşmasının temelsiz ve kabul edilemez olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, McMaster'ın Türkiye'nin radikal ideolojilere destek verdiği iddiasına tepki gösterildi.
McMaster'ın konuşmasında Türkiye'yi ve hükümeti hedef alan ifadelerde bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları, hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "Dost ve müttefik olarak görmeye devam ettiğimiz ABD’nin ülkemize aynı yaklaşımı sergilemesini ve her ne sıfat altında olursa olsun YPG gibi terör örgütlerine desteği bırakarak geleneksel müttefiklik ilişkilerimiz ve uluslararası meşruiyete uygun şekilde ülkemizin kararlılıkla sürdürdüğü terörizm ve radikalizmle mücadelesine daha somut ve etkin destek vermesini beklemekteyiz" değerlendirmesi yer aldı.
ABD Başkanı Trump'ın pazartesi günü yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklayacağı duyurulmuştu.
Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General McMaster, "Katar ve Türkiye'nin Müslüman Kardeşler gibi aşırıcı örgütlerin sponsorluğunu yaptıklarını" iddia etmişti
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