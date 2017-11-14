Samanyolu Haber /Gündem / Türk Dışişleri'nden ABD'ye: Esef verici /14 Kasım 2017 23:53

Türk Dışişleri'nden ABD'ye: Esef verici

Dışişleri'nden IŞİD'lilerin tahliyesi ile ilgili bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''ABD sözcülerinin anlaşmayı inkar etmemesi esef verici'' denildi.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Güçleri”nin, Rakka'nın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekat sürerken DEAŞ'la anlaşarak, çok sayıda DEAŞ teröristini Rakka'dan tahliye etmesi, son derece vahim ve ibret verici bir gelişmedir.

Her vesileyle vurguladığımız gibi, PYD/YPG'nin Suriye'deki amacı DEAŞ'e karşı mücadele etmek değil, sahada gayrimeşru oldubittiler yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmektir.

Sözkonusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle işbirliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve ABD Savunma Bakanlığı Sözcüleri tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda, sözkonusu anlaşmanın varlığının inkar edilmemesinden, tersine bu anlaşmaya “saygı duyulduğunun” görülmesinden de esef duyulmuştur.”
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