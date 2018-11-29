Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk denizcilik devi iflas etti, 58 gemisi Ruslara kaldı /29 Kasım 2018 10:36

Türk denizcilik devi iflas etti, 58 gemisi Ruslara kaldı

Dünyanın önde gelen Türk denizcilik şirketlerinden Palmali Grup'un Rusya’daki Rostov ofisinin iflas ettiği açıklandı.

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Şirketin filosunda bulunan 58 geminin, Rusya’daki en büyük alacaklısı konumunda olan Sberbank’a borçları karşılığında verilmesi gündemde.

Azeri işadamı Mübariz Mansimov‘ un sahibi olduğu Türk şirketi Palmali’nin Rusya’daki denizcilik firması, borçları nedeniyle mahkemelik olmuştu. 

Dünya gazetesinin Kommersant gazetesinden aktardığı habere göre; Rostov Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava iflasla sonuçlandı. Mahkemenin ardından filonun devri gündeme geldi. Toplamda 14 milyar ruble (209 milyon dolar ) olan borcun 13 milyar rublesinin Sberbank’a ait olduğu belirtiliyor. Bu nedenle filodaki 58 geminin tamamının bankaya borçları karşılığında verilmesi gündemde. Sberbank'ın Türkiye'nin önde gelen bankalarından Denizbank'ta yüzde 99.85 hissesi bulunuyor. Şirket, bu hissesini yıl sonunu kadar Emirates NBD Bank'a satmak için ön anlaşma yaptığını duyurmuştu.

Palmali’nin iflastan kurtulmak için çok çaba harcadığı, hatta kurtarma raporu da hazırladığı ancak Sberbank başta olmak üzere birçok kreditörün şirketin iflası yönünde oy verdiği belirtiliyor. Rusya’da toplam 26 kreditörün Palmali’den alacağı olduğu ifade ediliyor. 1998 yılında Azeri işadamı Mübariz Mansimov’un kurduğu Palmali, kısa sürede Rusya, Karadeniz, Akdeniz, Hazar ve Baltık Denizi’nin iç limanları arasında deniz taşımacılığında en güçlü şirketlerden biri konumuna geldi. Dünya çapında 21 ofisi bulunan şirketin filosunda 200'e yakın gemi bulunuyor.

Palmali Şirketler Grubu, ekim ayında yaptığı açıklama ile tüm operasyon merkezlerini 1 Ocak 2019’dan itibaren Türkiye’de tek çatı altında toplama kararı aldığını duyurmuştu. 

Palmali Grup'un Malta belgelerinde Erdoğan iktidarıyla ilişkileri anlatılmış, Erdoğan ailesinin Mansimov'la yaptığı gizli off-shore anlaşması ve aldığı petrol tankeriyle ilgili iddialar dile getirilmişti
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