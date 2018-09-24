Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk bankalarının döviz likidite riski yükseldi /24 Eylül 2018 16:59

Türk bankalarının döviz likidite riski yükseldi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, piyasada devam eden dalgalanma ve para birimindeki zayıflık nedeniyle Türk bankalarının döviz likidite riskinin yükseldiğini belirtti.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankaları için yeni bir değerlendirmede bulundu.

Fitch, Türk bankalarının döviz cinsinden likidite risklerinin, devam eden piyasa oynaklığı ve kurdaki zayıflığın etkisi ile ciddi şekilde arttığını, son dönemde yaşanan mevduat çıkışlarının da bu likidite riskini ön plana çıkardığını bildirdi.

Dünya'nın aktardığı habere göre; bankaların döviz cinsinden mevduatlarının Temmuz-Ağustos 2018 döneminde yüzde 6 azaldığını (12 milyar dolar), mevduat çıkışlarının büyük bölümünün ağustos ortasındaki piyasa oynaklığı sırasında gerçekleştiğini belirten Fitch, mevduat çıkışlarının döviz likiditesi üzerine etkisinin Ağustos sonu sektör verileri Ekim ayı başlarında tamamen açıklanmadan güvenilir şekilde değerlendirilemeyeceğini de vurguladı.

Ancak Fitch, likidite için risklerin, döviz cinsi mevduatlardan çıkış veya piyasaya erişimin uzun süreli kaybı durumunda, yüksek olacağını da belirtti.

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