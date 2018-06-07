Türk Bankalarına Moody’s şoku... 17 Türk bankasının notu düşürüldü

Business HT’nin haberine göre bankalar dahil 19 finansal kurum da not indirimi için izlemeye alındı



Karara üç gerekçe gösterildi. Bunlardan ilki, çalışma ortamındaki bozulma ve bu bozulmanın bankaların kredi gücü üzerindeki etkisi.



Yabancılara ait bankaların iştiraklerindeki değişimler de karara gerekçe gösterildi.





Üçüncü gerekçe ise şu: Moody’s’in 1 Haziran’da Türkiye’nin ‘Ba2’ seviyesindeki kredi notunu, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye aldığını açıklamasının ardından hükümetin destek kapasitesindeki zayıflama.



Kuruluş ayrıca, altı Türk bankasının ihraç ettiği ipotekli tahvillerin de not düşürme için izlemeye alındığını açıkladı.



Bu bankalar şöyle: Akbank, Garanti Bankası, Şekerbank, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası.