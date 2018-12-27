Türk askerinin yeni görevini(!) Trump açıkladı: Erdoğan IŞİD'in canına okumak istiyor ve yapacak

ABD Başkanı Trump, Bağdat ziyaretinde Suriye’den çekilme kararıyla ilgili generallerin biraz daha süre istediklerini ve onlara ‘hayır’ dediğini aktardı. Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir dizi çok iyi konuşmam oldu. Kendisi onların canına okumak istiyor ve bunu yapacak. Diğerleri de yapacak. Çünkü orası onların bölgesi. Maliyetin külfetini paylaşmak durumundalar ve paylaşmıyorlar” dedi.





Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre Suriye’deki Amerikan askerlerini çekme kararı alarak hem dünya kamuoyunu şaşırtan hem de Kabinesi’nde depreme yol açan ABD Başkanı Donald Trump, dün sürpriz bir şekilde Irak’a gitti. Trump, First Lady Melania ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı taşıyan Air Force One Başkanlık uçağı, 11 saat süren uçuşun ardından 19.16’da başkent Bağdat’ın batısındaki El Esad Hava Üssü’ne indi. Gizlilik içinde yürütülen geziye ilişkin haber, Trump’ın uçağı Irak’a indiğinde paylaşıldı.





Başkanlık koltuğuna oturduğu Ocak 2017’den bu yana ilk kez çatışma bölgelerinde görev yapan Amerikan birliklerini ziyaret eden Trump, beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu. Suriye’den çekilme kararının arkasında duran ABD lideri, “Birçok insanın benim fikrimin etrafında toplanacağını düşünüyorum. Kafamızı kullanmaya başlamanın zamanı geldi” şeklinde konuştu. El Asad Üssü’nde görev yapan Amerikan birlikleriyle 3.5 saat geçiren Başkan Trump, Irak’ta benzer bir adım atmayacağını vurguladı. Irak’taki ABD askerleri geri çekme yönünde planı olmadığını belirten Trump, Suriye’de DEAŞ’a yönelik operasyonlar için Irak’ın hâlâ bir üs olarak kullanılabileceğini söyledi. Trump, “ABD, IŞİD’e öyle hızlı ve acımasızca saldırabilir ki (terör örgütü DEAŞ üyeleri) ne olduğunu anlayamazlar” dedi.







Suriye’den çekilme kararının ardından istifasını sunan Savunma Bakanı Jim Mattis’in yerine yeni bir bakan adayı belirlemek için acelesi olmadığını söyleyen Trump, Patrick Shanahan’ın “uzun bir süre bu görevde kalabileceğini” aktardı.





‘ERDOĞAN DA CANLARINA OKUMAK İSTİYOR’







ABD Başkanı Trump, Suriye’den çekilme kararına ilişkin konuşurken, generallerin biraz daha süre istediklerini ve onlara ‘hayır’ dediğini aktardı. Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir dizi çok iyi konuşmam oldu. Kendisi onların canına okumak istiyor ve bunu yapacak. Diğerleri de yapacak. Çünkü orası onların bölgesi. Maliyetin külfetini paylaşmak durumundalar ve paylaşmıyorlar” dedi.



