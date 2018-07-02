Samanyolu Haber /Gündem / Türk askeri Afrin'den çekiliyor /02 Temmuz 2018 11:57

Türk askeri Afrin'den çekiliyor

16 ülkeden 32 basın kuruluşu temsilcisini Afrin’e götüren Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Türkiye'nin Afrin’den çekileceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin bitmesinin ardından oy için yürütüldüğü eleştirilerine hedef olan Afrin operasyonu da sona erdi.
 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Genelkurmay Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen yabancı gazetecilerin Afrin’i ziyaret programında TRT Haber canlı yayınına katılarak Afrin’e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye aleyhine Afrin konusunda bir algı operasyonu yürütüldüğünü söyleyen Aksoy, “Bundan bir süre önce Afrinliler, kendi belediye meclisini kurdu. Meclisin içinde Kürtler, Türkmenler, Araplar var. Güvenlik ve askeri yapılar da yavaş yavaş onlara devredilmeye başlanıyor. Türkiye’nin burada kalışı bir müddet daha sürecek. Öyle haftalardan bahsetmek doğru değil, o konuda bir düzeltme yapmak isterim. Fakat dediğim gibi güvenlik kuvvetlerinin eğitimi ve donatımına ilişkin çalışmalar son sürat devam ediyor” dedi.

Afrin’de çalışmaların devam ettiğini bellirten Aksoy, “Dışişleri Bakanlığı olarak yabancı gazetecileri buraya getirmemizin amacı gerçek durumu görmeleri. Dışarıdan bakarak belirli bir kanaate sahip olmak kolay. Fakat Türkiye’nin burada neler yaptığını kendi gözleriyle görmelerini istedik” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin askeri olarak Afrin’den çekileceğini ifade eden Dışişleri Sözcüsü, “Afrin’i Afrinlilere bırakıyoruz” dedi. 
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