Samanyolu Haber /Gündem / Türk asıllı ABD vatandaşı NASA çalışanına hapis cezası... /09 Şubat 2018 18:05

Türk asıllı ABD vatandaşı NASA çalışanına hapis cezası...

Hatay'da,yargılanan Türk asıllı ABD vatandaşına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Serkan Gölge, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri, Gölge'nin avukatı ve yakınları hazır bulundu.
NASA'da çalıştığını belirten sanık Gölge ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme  15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan  7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

 ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri tarafından dava, başından sonuna kadar takip edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, yaptığı açıklamada, Türkiye- ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge'nin mahkum edilmesinden kaygı duyduklarını söylemişti.
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