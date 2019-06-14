Türk antrenör Roma'da tarih yazdı

İtalya'nın Ravenna kentindeki Bruno Benelli Stadı'nda oynanan 15 yaş altı final maçında Roma, ikinci yarıda Koffi ve Cherubini'nin golleriyle Milan'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.





Cengiz Ünder'den kutlama





Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından attığı mesaj ile Tuğberk Tanrıvermiş'i tebrik ederek, "Roma tarihinin ilk Türk antrenörü olarak, 15 yaş altı takımının uzun yıllar süren hasretini sona erdirdin. Bir yıl önce başlayan hikayeni şampiyonlukla taçlandırdın. Bu ailenin bir üyesi olarak sana teşekkür ederim. Artık Roma'daki en başarılı Türk sensin abi, tebrikler!" ifadelerini kullandı.





Daha önce Kayseri Erciyesspor, Denizlispor ve Galatasaray'da rakip analist, altyapı antrenörü ve profesyonel takım yardımcı antrenörlüğü görevlerini yapan 1989 doğumlu Tuğberk Tanrıvermiş, geçen sezon Roma ile anlaşmıştı.