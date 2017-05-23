Samanyolu Haber /Ekonomi / Turizme bir darbe daha Ünlü site Türkiye'den çekliyor /23 Mayıs 2017 00:40

Turizme bir darbe daha Ünlü site Türkiye'den çekliyor

Yemek sektöründeki mekanlar hakkında listeleme ve değerlendirme uygulaması hizmeti veren Zomato, Türkiye ofisini kapatıyor.

Turizme bir darbe daha Ünlü site Türkiye'den çekliyor


Webrazzi'de yer alana habere göre göre Hindistan merkezli şirket, Türkiye operasyonlarını yurtdışından yönetecek. Mobil uygulama ve internet sitesi ise çalışmaya devam edecek. Konuyla ilgili resmi açıklama ise 23 Mayıs tarihinde yapılacak.

10 BİNDEN FAZLA KENTİ KAPSIYOR

İki Hint mühendis tarafından 2008'de Yeni Delhi'de kurulan Zomato, 23 ülkede 10 binden fazla şehirde 'Nerede ne yemeli?' sorusuna cevap veriyor. Ocak 2015'te Mekanist.net'i satın alarak Türkiye pazarını genişleyem Zomato, o dönem Mekanist.net'i yeniden yapılandırma yoluna gitmişti.

Mekanist.net kurucu ortağı Ali Servet Eyüboğlu da Zomato Ülke Müdürlüğü görevinden Kasım 2015'te ayrılmıştı. Similarweb verilerine göre mekanist.net'in içeriklerini devralan Zomato Türkiye, zomato.com'un masaüstü trafiğinin yüzde 7.5'ini karşılıyor.
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