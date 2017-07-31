Samanyolu Haber /Ekonomi / Turizmde sadece İstanbul’un gelir kaybı 1 milyar euro /31 Temmuz 2017 16:46

Turizmde sadece İstanbul’un gelir kaybı 1 milyar euro

Türkiye, Haziran 2017 itibariyle oda başı gelirlerde 31 avroyla Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer aldı.

Turizmde sadece İstanbul’un gelir kaybı 1 milyar euro

STR Global’in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı ‘Haziran 2017 Ülke Performans Raporu’nda Haziran 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 0.1 artarak yüzde 44.6 oldu.


Ocak-Haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısında Türkiye genelinde otel doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.8’den yüzde 53.3’e yükselirken, oda başı gelirler 39.4 avrodan 32.7 avroya geriledi.

En büyük gelir kaybı İstanbul’da

İstanbul’da ise Haziran 2016’da yüzde 39.9 olan doluluk oranı, Haziran 2017’de yüzde 8.5 artarak, yüzde 43.2 olarak ölçüldü.

ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli ise yüzde 17.5 düşüşle 71.1 avro oldu. Haziran 2016’da bu rakam 86.2 avroydu.

Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirler (RevPAR) ise geçen yıla oranla yüzde 10.5 düşüşle 30.7 avro oldu.  Haziran 2016’da bu rakam 34.3 avroydu.

İstanbul, Haziran 2017’de, ADR’sindeki yüzde 17.5 ve RevPar’daki yüzde 10.5 düşüşle en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu.

Ocak–Haziran 2017 döneminde doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49.2’den yüzde 53.3’e yükseldi.
Buna karşın günlük satılan oda bedeli 96.2 avrodan 72.3 avroya, oda başı elde edilen gelir 47.3 avrodan 38.5 avroya geriledi.

1 milyar avroyu buldu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 2015-17 yıllarının ilk yarı rakamları göz önüne alındığında, sadece İstanbul’un oda gelirleri kaybının 1 milyar avroyu bulduğuna dikkat çekti.

Doluluk oranındaki artışın gelirlere yansımadığını dile getiren Bayındır şunları söyledi: “STR’nin doluluk oranları dikkate alındığında, TÜROB olarak yaptığımız hesaplamada, 2015-2017 dönemindeki ilk yarı rakamlarına göre sadece İstanbul’da oda gelirleri kaybı yaklaşık 1 milyar avroyu buluyor. Bu rakama yüksek sezon olarak adlandırdığımız ikinci yarı dahil değil. Onu da dahil ettiğimizde rakam katlanacaktır. Turistlerin gelmesi ve doluluk oranı meselesi dışında, asıl sorun bütçe-destinasyon imajının yarattığı strestir. Güvenlik ve risk meselesi özellikle İstanbul’un pazar fiyatlamasında adeta bir koz haline gelmiştir.”
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