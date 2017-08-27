Turizmde büyük iflas

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 2015-2017 yıllarının ilk yarı rakamlarına göre sadece İstanbul’da oda gelirleri kaybının yaklaşık 1 milyar euro’yu bulduğunu, yüksek sezon olan ikinci yarıda dahil edildiğinde rakamın katlanacağını söyledi.





Bayındır birliğin geleneksel buluşmasında yaptığı konuşmada, “2015-2017 dönemindeki ilk yarı rakamlarına göre sadece İstanbul’da oda gelirleri kaybı yaklaşık 1 milyar euro’yu buluyor. Bu rakama yüksek sezon olarak adlandırdığımız ikinci yarı dahil değil. Onu da dahil ettiğimizde rakam katlanacaktır” dedi.





Bayındır, “2017 yılı gelirlerinde, 2016 gibi stresli bir yıla oranla dahi düşüş kaydedilmesi; kaynak pazarlardaki daralma, kongre ve iş turizmindeki kayıplar, piyasa şartlarındaki durumun kötüye kullanılması, artmaya devam eden yatak arzı gibi nedenlerdir diyebiliriz” dedi.





Bu yılın son çeyreğine yaklaşırken geçen yıla göre daha hareketli ve olumlu bir dönem geçirdiklerini ancak kaynak pazar çeşitliliği ve gelirlerdeki daralmanın devam ettiğini söyleyen Bayındır, “Kurban Bayramının bu yıl yüksek sezona denk gelmesiyle, yerli tatilcinin yanı sıra Rus turistlerin de artmasıyla resort bölgelerde önemli bir hareketlilik yaşandı… İstanbul’da da bayram döneminde Ortadoğu’dan gelen turist sayısında artış oldu” değerlendirmesini yaptı.





‘YILIN SON ÇEYREĞİNİ DE ZAYIF GEÇİRECEĞİZ’





Bayındır, “Bayram döneminde Körfez turistinin etkisiyle İstanbul’da doluluklar yüzde 80’i bulacak gibi görünüyor. Aynı durum Trabzon için de geçerli. Bayram sonrası maalesef bu doluluklar yine düşecektir” diyen Bayındır, “Genel olarak, eylül-ekim-kasım ayları kongre beklentilerimizin olduğu aylar, ama bu segmentlerde yılın son çeyreğini de zayıf geçireceğiz” diye konuştu.





TÜROB verilerine göre temmuzda otel dolulukları bu yıl darbe girişiminin yaşandığı Temmuz 2016’ya göre, yüzde 97 artarak yüzde 72.4 olarak gerçekleşti.





‘DOLULUK DÜŞÜK FİYATLARLA SAĞLANDI’





Bayındır, baz etkisi olarak değerlendirilebilecek bu artışla İstanbul’un doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşadığını bu doluluğun İstanbul’un Avrupa’daki rakiplerine göre yarı yarıya, hatta üçte iki daha düşük fiyatlarla sağlandığını belirtti.

TÜROB verilerine göre 2017’nin ilk yedi ayında İstanbul, yüzde 21.9 düşüş ile 83.2 euro’ya gerileyen ortalama günlük satılan oda bedeli ve yüzde 7.4 düşerek 60.2 euro’ya gerileyen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı gelirlerde en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu.





EN BÜYÜK KAYBI TÜRKİYE YAŞADI





STR Global’in Temmuz 2017 Ülke Performans Raporu’na göre Türkiye’nin Temmuz 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 64.1 artarak, yüzde 69.2 olurken, 2017 yılı ilk yedi ayda oda gelirlerinde en büyük kaybı yaşayan ülke yüzde 8.4 (36 euro) ile Türkiye oldu.





İstanbul’da Temmuz 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artarak yüzde 72.4, Antalya’da ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.7 artarak yüzde 73.8 olarak gerçekleşti.





Antalya’da Ocak-Temmuz 2017 döneminde doluluk bir önceki yıla göre yüzde 51.9’dan yüzde 57.3’e yükseldi.