Turizmde 2016'da çakıldık

Rus savaş uçağının düşürülmesi ve üst üste gelen saldırıların ardından da ağır darbe alan Türkiye turizmi, 2016’da sadece yüzde 50’lik doluluk oranı yakalayabildi.



Geçen yılın son ayındaki artışa karşın Türkiye genelinde aralık ayı otel dolulukları yüzde 49.2 olarak gerçekleşti.





Yılın son ayındaki 1.9’luk yükselişe karşın, 2016 geneli yüzde 18 kayıpla kapandı. Yüzde 50.8’le Avrupa’da en düşük doluluk oranına sahip ülke konumuna düşen Türkiye’nin 2015 yılındaki doluluk oranı yüzde 61.7’ydi.





Yunanistan’da doluluk oranı yüzde 68.6 olarak kaydedilirken; Avrupa ortalaması ise yüzde 70.4 olarak gerçekleşti.





Oda gelirleri de geriledi





Doluluk oranının yanı sıra Türkiye oda gelirlerinde de Avrupa’nın en büyük kaybını yaşayan ülke oldu. 2016 yılında Türkiye’nin oda gelirleri yüzde 39.5 düşüşle 39.5 avroya geriledi. 2016’da Avrupa ülkeleri oda gelirleri ortalaması ise 68.4 avro olarak ölçüldü.





2016 yılı genelinde doluluk oranlarındaki yüzde 23.4 ve oda gelirlerindeki yüzde 42.6 düşüşle İstanbul, Avrupa güzergahları arasında en yüksek doluluk kaybı ve gelir kaybı yaşayan şehir oldu.