Samanyolu Haber /Ekonomi / Turizmde 2016'da çakıldık /26 Ocak 2017 18:51

Turizmde 2016'da çakıldık

Türkiye turizmde ‘eridi’: Yüzde 50’lik doluluk oranıyla Avrupa’nın en düşüğü

SHABER3.COM

Rus savaş uçağının düşürülmesi ve üst üste gelen saldırıların ardından da ağır darbe alan Türkiye turizmi, 2016’da sadece yüzde 50’lik doluluk oranı yakalayabildi.

Geçen yılın son ayındaki artışa karşın Türkiye genelinde aralık ayı otel dolulukları yüzde 49.2 olarak gerçekleşti.

Yılın son ayındaki 1.9’luk yükselişe karşın, 2016 geneli yüzde 18 kayıpla kapandı. Yüzde 50.8’le Avrupa’da en düşük doluluk oranına sahip ülke konumuna düşen Türkiye’nin 2015 yılındaki doluluk oranı yüzde 61.7’ydi.

Yunanistan’da doluluk oranı yüzde 68.6 olarak kaydedilirken; Avrupa ortalaması ise yüzde 70.4 olarak gerçekleşti.

Oda gelirleri de geriledi

Doluluk oranının yanı sıra Türkiye oda gelirlerinde de Avrupa’nın en büyük kaybını yaşayan ülke oldu. 2016 yılında Türkiye’nin oda gelirleri yüzde 39.5 düşüşle 39.5 avroya geriledi. 2016’da Avrupa ülkeleri oda gelirleri ortalaması ise 68.4 avro olarak ölçüldü.

2016 yılı genelinde doluluk oranlarındaki yüzde 23.4 ve oda gelirlerindeki yüzde 42.6 düşüşle İstanbul, Avrupa güzergahları arasında en yüksek doluluk kaybı ve gelir kaybı yaşayan şehir oldu.
<< Önceki Haber Turizmde 2016'da çakıldık Sonraki Haber >>

Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!

Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!

Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!..

Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!..

İşte Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı

İşte Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı

MHP'yi karıştıran görüntü

MHP'yi karıştıran görüntü

Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Saraycılar ve hayırcılar kampanyaya erken başladı

Saraycılar ve hayırcılar kampanyaya erken başladı

Selvi işareti verdi... TSK, Kuzey Irak'a giriyor!..

Selvi işareti verdi... TSK, Kuzey Irak'a giriyor!..

Amerika'da ilginç kaza!

Amerika'da ilginç kaza!

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

Yılın Kocası olmaya aday görüntü

Yılın Kocası olmaya aday görüntü
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:51:58