Samanyolu Haber /Gündem / Turizmciler isyan edince UBER önlemlerinde geri adım /12 Haziran 2018 20:56

Turizmciler isyan edince UBER önlemlerinde geri adım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, geçen hafta UBER’e karşı aldığı önlemleri esnetti.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, geçen hafta UBER’e karşı aldığı önlemler arasında yer alan, Turizm Taşıma Yetki Belgesi ile çalışan araçlarla ilgili “En az 7 yolcu” ve “12 saatten önce yolcuların listesinin Toplu Ulaşım Hizmetlerine bildirilmesi” zorunluluğunu kaldırdı.

Konu, İBB Meclisi toplantısında gündem dışı bir konuşma yapan CHP’li TurizmKomisyonu üyesi Erdal Tüfekçi’nin turizm belgesiyle yolcu taşıyanlar için getirilen sınırlamaların turizmcileri olumsuz etkilediğini anlatmasıyla gündeme geldi.

Tüfekçi’nin eleştirileri üzerine söz alan Ak Partili Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, UKOME’nin aldığı yeni kararı açıkladı. Turizimcileri rahatlatacak kararlar alındığını belirten Yeter “Turizmcilerin iki kaygısı vardı. Birincisi araçlardan 7 kişiden aşağı yolcu taşıma kıstas idi. İkincisi ise 12 saatten önce yolcuların listesinin Toplu Ulaşım Hizmetlerine bildirilmesiydi. Geçen gün yaptığımız gözden geçirme toplantısında, turizm acentelerini rahatlatacak iki tana kıstası iptal ettik. Dolayısıyla araçlardaki yolcu sayısı 7 kişiden az olsa da bir problem değil. Toplu Ulaşım Hizmetlerine de herhangi bir bildirimde bulunarak rezervasyon yapmalarına gerek kalmadı” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Turizmciler isyan edince UBER önlemlerinde geri adım Sonraki Haber >>

'Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi’

'Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi’

Saadet Partisi’nden bomba 24 Haziran videosu

Saadet Partisi’nden bomba 24 Haziran videosu

AKP'li esnaf: Biz TL ile çalışıyoruz, dolar bin liraya çıksın umrumuzda değil

AKP'li esnaf: Biz TL ile çalışıyoruz, dolar bin liraya çıksın umrumuzda değil

3 saat ertelenen mitingde Erdoğan'a boş stad şoku

3 saat ertelenen mitingde Erdoğan'a boş stad şoku

Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma....

Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma....

AKP seçim hilesine erken başladı....

AKP seçim hilesine erken başladı....

CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi

CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi

Ne kadar da rahat yalan söylüyor...

Ne kadar da rahat yalan söylüyor...

Ödemiş'ten mitinge getirilenlere Denizli'de Erdoğan fırçası

Ödemiş'ten mitinge getirilenlere Denizli'de Erdoğan fırçası

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:10:50