Turizmci şokta: AKP artık cirodan vergi alacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün ele alınacak torba kanun teklifi kabul edilirse kâr ya da zarar ettiğine bakılmadan turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, yıllık toplamı 150 milyon doları bulan yeni bir vergi geliyor.





17 bin otel ile binlerce restoran, eğlence yeri, yat, tekne ve gemiler, havayolu şirketleri, seyahat acenteleri ve özel sektöre ait havaalanlarından ciroları üzerinden yüzde 1'e kadar vergi alınacak.





OTELLERE HACİZ GELİR





Muhalefet milletvekillerine göre, kanun teklifinin TBMM'den geçmesi halinde otellere haciz gelecek, turizmciler batacak ve çalışanlar da işsiz kalacak. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, “Türkiye'deki 17 bin otelden kârının değil, cirosunun yüzde 1'i alınacak. Patnos'taki otel parayı ödemezse icra gelecek, vergi dairesi malına el koyacak.” dedi.





Yıldız, “Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin hepsi icralık olur. Otelciler, tur operatörleri zaten vergi veriyor, ayakta kalmak için mücadele ediyor, şimdi bir de haraç geliyor. Cirodan yüzde 1'i toplayın, ben Turizm Bakanı'na plaket vereceğim. Turizmde 1,5 milyon kişi çalışıyor bunun 700 bini öğrenci. Bu parayı alırsanız, personele maaş ödenemez, turizmci iflas eder. Turizmciyi boğuyorsunuz.” ifadelerini kullandı.





"CİRODAN YÜZDE 1 VERGİ ADALETSİZLİKTİR"





CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “1990'lı yıllarda bir otel yatırımı 3-4 yılda kendini amorti ediyordu, şimdi bu süre 15 yıl oldu. 15 senede oteller eskir, fakat gelir elde edemedikleri için yenilenemiyor. Cirodan yüzde 1 alınması son derece adaletsizdir. Otellerin ortalama kârı yüzde 4.” dedi.





CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise cirodan yüzde 1 almanın kârdan yüzde 10-15 almak anlamına geleceğini vurguladı.





“Bu rakam sektörü öldürür." diyen Kuşoğlu, "TAV'ın 2018 cirosu 1,2 milyar euro. Siz özel sektörün işlettiği havalimanlarından binde 2,5 vergi alacaksınız. Bu 30 milyon euro yapar. Yani 200 milyon lira.” açıklamasını yaptı.





YÜCEL: FON PARASI YA OKÇULUĞA AKTARILIRSA





Turizm eski bakanı Bahattin Yücel, kurulmak istenen Turizm Ajansı'nın Sayıştay denetimi dışında tutulmasının sakıncalarına değinerek, “Buna karşı çıkılmalı.” dedi.





Yücel, Turizm Ajansı'nın sektöre getireceği yükün yanında, kaynağın nereye nasıl harcanacağının denetim dışı bırakılmasının sakıncalarını şu örnekle anlattı: “Yıllık en az 150 milyon dolarlık kaynak sektörde dengeli temsil yeterliliği olmayan bazı meslek kuruluşları eliyle harcanacaktır. Örneğin Turizm Bakanı, okçuluk konusunun önemli bir tanıtma etkinliği olduğuna tek başına karar verip dilediği kadar kaynak aktarabilecektir.”







