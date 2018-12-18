Turizm Bakanı'nın kendi oteli kaçakmış: İmar Barışına başvurdum, avantajı niye kaçırayım!

Hürriyet'ten Umut Erdem'in sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, 2019'da turizm bilinçlendirmesi çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "Dünyanın en güzel yerlerinden biri Boğaz. Sabahları erkenden yürürüm. Gidin her yer çekirdek, çıt çıt çıt… Bunu eğitmen lazım önce. Hangi turizmden başlıyorsun" dedi.







Bakan Ersoy, 'Kendi otelleriniz için imar barışına başvurdunuz mu?' sorusuna şu yanıtı verdi:





"Otellerimde lojmanlar da vardı galiba. Süre uzatımına hepsine başvurdum. Çok büyük avantaj niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil. İşletmelerin yarım sezonluk kârı. Devlet açısından yapılmış çok güzel bir jesttir. Bizden tahsisli yüzde 50'den fazlası başvurdu."