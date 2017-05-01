Türbülansa giren uçakta 27 yolcu yaralandı





Yaralılar arasında hayati tehlikesi olan yolcu bulunmuyor ancak bazı yolcularda kırıklar oluştu, üç yolcu da ameliyata alındı.

Yevgenia isimli yolcu Rus medyasına yaptığı açıklamada yaşadıklarını "Hiç durmayan sarsıntılar sırasında bir yere tutunmaya çalıştım ama tavana çarptım" sözleriyle anlattı.



