Samanyolu Haber /Dünya / Türbülansa giren uçakta 27 yolcu yaralandı /01 Mayıs 2017 22:58

Türbülansa giren uçakta 27 yolcu yaralandı

Rus Aeroflot Havayolları'nın Moskova-Bangkok seferini gerçekleştiren uçağının bir dizi sert türbülansa girmesiyle 27 yolcu yaralandı.

Türbülansa giren uçak böyle dağıldı


Yaralılar arasında hayati tehlikesi olan yolcu bulunmuyor ancak bazı yolcularda kırıklar oluştu, üç yolcu da ameliyata alındı.
Yevgenia isimli yolcu Rus medyasına yaptığı açıklamada yaşadıklarını "Hiç durmayan sarsıntılar sırasında bir yere tutunmaya çalıştım ama tavana çarptım" sözleriyle anlattı.

Havayolları türbülansın havanın açık ve net olduğu bir anda yaşandığını, bu nedenle yolcuları uyaracak vakitleri olmadığını açıkladı.

Havayolu şirketi emniyet kemerleri bağlı olmayan yolcuların yaralandığını belirtti.

Bir yolcunun türbülansın ardından çektiği videoda, yaralı yolcuların uçağın koridorunda yattığı, yiyeceklerin ve diğer eşyaların etrafa saçılmış olduğu görülüyor.

Olay Boeing 777 tipi uçağın Bangkok'a inişine yaklaşık 40 dakika kala yaşandı.

Rusya'nın Bangkok büyükelçiliğinin açıklamasına göre yaralanan 27 yolcunun 24'ü Rus, 3'ü Taylandlı.

Biri çocuk 15 yolcu, Bangkok'daki hastanelerde tedavi edildi. Bacakları ve kaburgalarında kırık olan 3 yolcu da ameliyata alındı.

SU270 sefer sayılı uçakta 313 yolcu bulunuyordu.
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