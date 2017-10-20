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Tur otobüsü TIR'la çarpıştı: 20 yaralı
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Tur otobüsü TIR'la çarpıştı: 20 yaralı
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20 Ekim 2017 09:45
Tur otobüsü TIR'la çarpıştı: 20 yaralı
Afyon'da tur otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu 20'den fazla kişi yaralandı.
SHABER3.COM
Afyon'un Sultandağ ilçesi yakınlarında tur otobüsü ile TIR çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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