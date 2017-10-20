Samanyolu Haber /Gündem / Tur otobüsü TIR'la çarpıştı: 20 yaralı /20 Ekim 2017 09:45

Tur otobüsü TIR'la çarpıştı: 20 yaralı

Afyon'da tur otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu 20'den fazla kişi yaralandı.

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Afyon'un Sultandağ ilçesi yakınlarında tur otobüsü ile TIR çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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