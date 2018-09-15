Samanyolu Haber /Gündem / Tunus'ta hükümet krizi ... /15 Eylül 2018 09:26

Tunus'ta hükümet krizi ...

Tunus'un parlamentodaki en büyük ikinci partisi Nida Tunus, Başbakan Yusuf Şahid'in parti üyeliğini dondurarak dosyasını disiplin kuruluna sevk etti.

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Partiden yapılan açıklamada, Nida Tunus Siyasi Komitesinin, hakkında verilen gensoru önergesine yanıtının incelenmesinin ardından Şahid'in parti üyeliğini dondurma kararı aldığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca Şahid'in dosyasının, incelenmek üzere disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Parlamentonun en büyük ikinci partisi Nida Tunus'tan 8 milletvekili, geçen cumartesi, "Genel Başkan Hafız Kaid es-Sibsi'nin parti yönetimindeki çarpıklığını" gerekçe göstererek partiden istifa ettiğini ve mecliste yakın zamanda kurulan "Ulusal Koalisyon" isimli oluşuma katıldığını duyurmuştu.

PARTİDEN BAŞBAKANA SUÇLAMA

Bunun üzerine Nida Tunus Partisi, istifa eden milletvekillerine ilişkin Başbakan Yusuf Şahid'i işaret ederek, "ülkenin sorunlarına odaklanmaktansa partileri ve parlamento gruplarını bölmekle" suçlamıştı.

Partiden yapılan açıklamada, Şahid'in, Nida Tunus vekillerini Başbakanlık Konukevi'nde ağırlayarak kendilerine partiden ayrılmalarını teklif ettiği iddiası paylaşılmış, "Ulusal uzlaşı hükümetine liderlik etmesi beklenen Başbakan'ın, parti saflarını bölmek, kişisel hesaplarını görmek için çalışması, demokratik normlara aykırı oldu." eleştirisi yapılmıştı.

Tunus siyasetinde yakın zamanda kurulan Ulusal Koalisyon isimli parlamento grubu, yerel basın ve uzmanlar tarafından Başbakan Şahid'in grubu olarak değerlendirilmişti ancak bu oluşumun sözcüsü Mustafa bin Ahmed, koalisyonun Şahid ile ilişkili olduğunu reddetmişti.
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