Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği

Tunus Milli Takımı'nın Ramazan nedeniyle oruç tutan oyuncuları önce Portekiz, ardında da Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçlarında oruç açmak için aynı taktiğe başvurdu.

Kaleci Mouez Hassen iki maçta da iftar saatinde kendini yere bırakarak sakatlanmış gibi yaptı. Bu sırada takım arkadaşları saha kenarına giderek su içip, atıştırarak oruçlarını açtı.





Görüntüler Twitter'da Tunuslu bir taraftarın hesabından paylaşıldı.



