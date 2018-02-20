Tunus'ta Kalyoncu grubuna ait gemi kaçak ağır silah taşırken yakalandı

Cap FM radyosuna konuşan Gümrük Muhafaza Müdürlüğü sözcüsü Haythem Zanned, Rusya’nın Novorossiysk Limanı’ndan Kamerun’a giden gemide aralarında 66 askeri aracın da olduğu silah ve teçhizat tespit ettiklerini söyledi. Geminin rotası ile ilgili tuhaflık gördüklerini söyleyen sözcü şunları aktardı.







“Gemi Sfax limanında iki gün mola vermek için bizden izin istedi. Rutin kontroller sırasında, gemi yük defterine kayıtlı olmayan aralarında 66 askeri aracın da olduğu silah ve askeri ekipman tespit ettik. Panama bandıralı gemi bir Türk şirket tarafından kiralanmış. Gemi, Rusya’dan kalktıktan sonra Kamerun’a gitmek için normal güzergahını izliyor, Türk karasularını geçiyor ancak İtalyan karasularında Cebelitarık boğazına yönelmeden oldukça uzun bir süre bekliyor ve tuhaf bir şekilde güzergah dışına çıkıp Libya’nın Trablus ve Bingazi limanlarına uğruyor ve teknik bir arızadan dolayı bizden Sfax limanında mola vermek için izin istiyor.”





Gemide bulunan silah ve askeri ekipmanın gemi yük defterine kayıtlı olmadığını söyleyen sözcü yapılan inceleme sonucu gemideki silah ve teçhizatın düzenli orduların değil, silahlı grupların kullandığı türden üniforma, kamp malzemesi, çadır ve battaniye olduğunu tespit ettiklerini söyleyerek ekledi: “Bu malzemeler silahlı grupların kullandığı türden, üniformalar bile tek tip değil.”





Tunuslu sözcü, bildirimi yapılmayan yüke el konulacağını ve soruşturma açılacağını ancak soruşturmanın düz gümrük kaçakçılığından mı yoksa terörden mi olacağının soruşturmanın seyriyle netleşeceğini söyledi.





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