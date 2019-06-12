Samanyolu Haber /Gündem / Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı /12 Haziran 2019 00:23

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı

Tunceli'de, güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 4 asker ağır yaralandı.

SHABER3.COM

Tunceli'de, güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 4 asker ağır yaralandı.

Merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında akşam saatlerinde bir grup PKK'lı tespit eden güvenlik güçleri, 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Bu çağrıya ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Takviye güvenlik görevlilerinin sevk edildiği bölgedeki PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor.
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