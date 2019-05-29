Samanyolu Haber /Gündem / Tunceli'de 4.5 büyüklüğünde deprem /29 Mayıs 2019 23:15

Tunceli'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de merkez üssü Nizamiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Tunceli'de merkez üssü Nizamiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tunceli merkezden ve çevre ilçelerden de hissedildi. Merkez üssü Nizamiye vatandaşlar sarsıntı ile birlikte sokaklara çıkarken, depremin yıkıma yolaçıp açmadığı hakkında henüz bilgi alınamadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün Saat 22.42'de merkez üssü Tunceli'nin Nizamiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Nizamiyle etkili hissedilen sarsıntı, Tunceli merkez olmaz üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremle birlikte Nizamiye'de birçok vatandaş sokaklara çıktı. Depremin yıkıma yolaçıp, açmadığı hakkında henüz bilgi alınamadı.

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Depram Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tunceli'de 4.5 büyüklüğünde deprem Sonraki Haber >>

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

İmamoğlu'nun aktrolle imtihanı

'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelir '

'Binali Yıldırım Başkan Olursa 'Yürüme, Kaldırım Vergisi' gelir '

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Meczubun adı TSK'da... Erlere Sedat Peker'li yürüyüş kararı saydırdılar

Meczubun adı TSK'da... Erlere Sedat Peker'li yürüyüş kararı saydırdılar

Nagehan Alçı'nın yanındaki sunucu: Nagehan'ın CHP alerjisi var

Nagehan Alçı'nın yanındaki sunucu: Nagehan'ın CHP alerjisi var

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:59:43