Samanyolu Haber /Gündem / Tunceli Belediyesi'nde 'Dersim' değişikliği /22 Mayıs 2019 19:09

Tunceli Belediyesi'nde 'Dersim' değişikliği

Tunceli Belediyesi oy çokluğuyla 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine karar verdi.

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Belediye resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, belediye tabelasının değiştirilmesi, kayyımın yarattığı tahribatlar için komisyon oluşturulması, kentte Kirmanckî ve Kurmanci dilin gelişimi ve Munzur Festivali’nin yapılması kararları alındığı belirtildi.

Belediye meclis toplantılarında alınan kararları kamuoyu ile paylaşıldı. Kararlar arasında belediye hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek, yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Kararda, şöyle denildi:

"Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek yerine, ‘Dersim’ ibaresinin yazılması görüşülmesi sonucunda: Kentimizin kültürünü, tarihini ve inanç biçimini yaşatmak adına, belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek, yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi"

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığındaki toplantıdan 'Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin bu yıl 25, 26, 27 ve 28 Temmuz'da düzenlemesi ve kayyımın yol açtığı tahribatın araştırılması için komisyon kurulmasına karar verildi.
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