Samanyolu Haber /Gündem / Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat tahliye edildi /06 Aralık 2017 17:57

Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat tahliye edildi

Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat yargılandıkları Redhack davasında tahliye edildi. Kanaat ve Öğreten için adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı kararı verildi.

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Redhack davasında yargılanan ikisi tutuklu altı gazeteci bugün ikinci defa hakim karşısına çıktı. Savcı, Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat’in tutukluluğunun devamını isterken mahkeme, tahliye kararı verdi.

6 gazetecinin yargılandığı davada ikinci duruşma bugün Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. 300 günü aşkın gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Ömer Çelik ile Metin Yoksu, Derya Okatan ve Eray Sargın tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu yargılanan Birgün çalışanı Mahir Kanaat ve eski Diken editörü Tunca Öğreten için adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağıyla tahliye kararı verildi. Davanın üçüncü duruşması 3 Nisan 2018 tarihine saat 11.00’de görülecek.

KAANAT SAVUNMA YAPTI

Davada bugün savunma yapan Kanaat suçlamalar arasında yer ‘sohbet grubu’nu kendisinin kurmadığını şöyle anlattı, “İlk olarak Twitter üzerinden oluşturduğum iddia edilen fakat gerçekte Redhack isimli hacker grubunun oluşturmuş olduğu sohbet grubundan başlamak istiyorum. Avukatlarım size Redhack isimli hacker grubunun sıralı tweetlerini sunacak. Bu tweetlerde göreceğiniz üzere sohbet grubunu kendilerinin kurduğunu yazmaktalar. Sohbet grubunu benim kurmadığım ve Redhack grubunun kurduğu tweetlerden anlaşılmaktadır. Kaldı ki elimde bile olmayan e-maillerle ilgili sohbet grubunu neden kurayım? 17-25 Aralık iddianamesinin indirilmesi ile ilgili bir sunum yapacağım. Bu sunumdan sonra konu ile ilgili aklınızda bir şüphe kalmayacağından eminim. Zira bu konu mühendislik bilgisi gerektiren bir konu değil.
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