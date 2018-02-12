Samanyolu Haber /Gündem / Tuna'dan Gökçek'e cevap geldi /12 Şubat 2018 15:09

Tuna'dan Gökçek'e cevap geldi

Karşıyaka mezarlık projesinin iptal edilmesi üzerine, "Bir kişinin menfaati için on binlerce Ankaralı kaybetmiştir" diyen Melih Gökçek'e yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Orada bir kebapçı mı köfteci mi lokantacı mı meselesi varmış. Ben onu bilmem. İvedik köyü sakinlerinin şikayetini dikkate aldık" ifadesini kullandı.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gökçek, Karşıyaka Mezarlığı'nın karşısında kendi döneminde mezarlık yapılması kararlaştırılan bir araziyle ilgili kararın iptal edilmesine tepki göstermişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise, NTV'de yaptığı açıklamada Gökçek'in Twitter üzerinden yaptığı eleştirilere yanıt vermenin yakışık almayacağını ifade ederek, şunları söyledi:
"Melih Bey'in attığı Tweet noktasına cevap söylemem yakışık almaz. Ama mezarlık noktasında, şöyle bir şey söyleyeyim. Karşıyaka mezarlığında ciddi anlamda doluluk söz konusu. Yaklaşık bir iki sene ancak, normal ölümler olursa. Ama istatistiki olarak bir iki yıl daha ancak defin işlemlerini cevaplandırabilecek durumda.

Bunun için de zaten tedbirler alınmış, Melih Bey zamanında da tedbirler alınmış. Doğu bölgesi Mamak'taki Ortaköy Mezarlığı'na, Batı bölgesi de Sincan'da 20-25 sene yetecek kadar mezarlık alanı. Oradaki tesisler tamamlandı. Ayrıca Keçiören Pursaklar bölgesinde yeni bir mezarlık alanı çalışması. Bunların hepsi Melih Bey zamanında yapılan çalışmalar sağ olsun.

'BİR KEBAPÇI MI, KÖFTECİ Mİ, LOKANTACI MI MESELESİ VARMIŞ, BEN BİLMEM'

Tabii bu söz konusu olan yerle ilgili olarak da orada bir kebapçı mı, köfteci mi, lokantacı mı meselesi varmış. Ben onu bilmem, benimle teması da olmadı. Bir defa söz konusu olan mezarlık yeri Karşıyaka mezarlığıyla bağlantılı değil, bir ilintisi yok, komşuluğu yok. Aradan cadde geçiyor, bir yol geçiyor, ileride İvedik köyünün konutların evlerin arasında tepede bir alan söz konusu olan.
Bu alanda Melih Bey zamanında buranın da mezarlık alanı olması yönünde plan yapılmış. Tabi bu yapılırken oradaki yaşayan vatandaşların da yoğun tepkileri olmuş. Yani 'Bizim zaten buradaki arazilerimizin bir çoğu, İvedik köyünün bir tarihi var, birçok arazisi Karşıyaka mezarlığı içerisinde kaldı. Bizim köyümüzün yerleşim alanı bölgeye de mezarlığı koymayalım. Buradaki vatandaşlarımız rahat edebilecekleri bir alan olsun' diye talepleri olmuş.

'VATANDAŞLARIN TALEPLERİNE AYKIRI BİR DURUM, DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR'

Orada yaklaşık 100 dönümlük bir araziymiş. Ve bu alanın mezarlık olmamasını istemişler. Ben göreve geldikten sonra ilçelere yaptığımız ziyarette öğrendim. İlçemizdeki vatandaşlarımızın, bu konuyla ilgilenen arkadaşların talepleri, dediler ki böyle böyle böyle. Söz konusu mezarlığın Karşıyaka mezarlığıyla bir ilintisi yok, bağımsız bir mezarlık alanı.
Burada bu köyün, vatandaşların da taleplerine aykırı bir durum, bunun düzeltilmesi gerekiyor denildi. Biz de bu konuyu Meclis'e getirdik, Meclis'teki arkadaşlar da uygun gördü. Yoksa bizim herhangi başka bir maksadımız söz konusu olamaz."
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