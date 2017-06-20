Samanyolu Haber /Gündem / Tüm zamanların en büyük krizi geliyor /20 Haziran 2017 13:56

Tüm zamanların en büyük krizi geliyor

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Jim Rogers: İki yıl içinde tüm zamanların en büyük krizi yaşanacak, devletlerin iflas ettiğini göreceksiniz. Batı medeniyeti çökecek.

SHABER3.COM

Küresel piyasaların en ünlü yatırımcılarından Jim Rogers, önümüzdeki birkaç yıl içinde Batı sisteminin tamamen çökeceğini iddia etti.

Rogers, Business Insider’a verdiği röportajda, bu yıl sonunda veya önümüzdeki yıl tüm zamanların en büyük krizini öngördüğünü söyledi. Rogers, “Yatırım kariyerimde çok erken öğrendim: Amerika’daki bazı hisse senetleri bir balona dönüşüyor. Balonlar oluşuyor. Ve sistem çökecek. Ben de bu yüzden Çin’e taşındım ve çocuklarım Çince öğreniyor. Devletlerin iflas ettiğini göreceksiniz. İzlanda gibi. Başka ülkelerde bu kez batacak. Batı medeniyeti çökecek. Hayatınız boyunca yaşayacağınız en büyük çöküş olacak” değerlendirmesinde bulundu.

‘BEKLENMEDİK YERDEN VURACAK’

ABD’deki balon oluşumunun çökmesinin vadesi konusunda ise Jim Rogers oldukça endişeli. Rogers’a göre piyasalardaki büyük kriz bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yıl gibi kısa bir vadede gerçekleşecek. 2008 krizindeki gibi patlamanın hiç beklenmeyen bir ülkeden geleceğini söyleyen Rogers, “2007’de İzlanda iflas etti. Herkes şaşırdı. ‘Onların bir piyasası mı var?’ diye soranlar oldu. Daha sonra İrlanda ve Bear Stearns çöktü. Daha sonra da Lehman Brothers. Döngü her zaman böyle. Her zaman bakmadığımız yerde gelişir” şeklinde konuştu.

‘BORÇ HİÇ BU KADAR KÖTÜ OLMAMIŞTI’

ABD başta olmak üzere dünyadaki borç miktarının hiçbir zaman bu kadar kötü olmadığının altını çizen Rogers, “2008 krizinde Çin’in elinde büyük bir fazla rezervi vardı kötü günler için. Zor günler geldi ve onlar da paralarını harcamaya başladı. Şu anda Çin’in bile borcu var. ABD Merkez Bankası’nın bilançosu 2008’e göre beş kat daha büyük” dedi.
<< Önceki Haber Tüm zamanların en büyük krizi geliyor Sonraki Haber >>

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:18:01