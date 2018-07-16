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'Tüm su sayaçları Saray'a bağlandı!'
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'Tüm su sayaçları Saray'a bağlandı!'
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16 Temmuz 2018 10:07
'Tüm su sayaçları Saray'a bağlandı!'
24 Haziran seçimleri sonrası Türkiye fiilen tek adam rejimine geçmiş oldu. Hemen her gün bir kurum daha yayımlanan KHK'ler ile Saray'a bağlanıyor. Saray'a bağlanma konusu sosyal medyanın da en fazla konuşulan mevzularından biri oldu.
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İşte KHK ile Saray 'a bağlanma konusunda sosyal medyada yapılan yüzlerce paylaşımdan bir kaçı;
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