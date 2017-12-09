Tüm partiler erken seçime odaklandı

Dış politikadaki gerilimlerin belirlediği sıcak gündemin görünmeyen yüzünde “erken seçim alametleri” denilebilecek gelişmeler yaşanıyor. İYİ Parti, erken seçimin 15 Temmuz 2018’de yapılacağı öngörüsüyle ilk kongresini acil olarak taplarken, AKP ve CHP’de de 2018’de olası bir seçime yönelik mutfak çalışmaları yürütülüyor. AKP’nin, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümü olan 15 Temmuz 2018’de erken seçim yapabileceğine ilişkin kulis fısıltıları daha önce de gündeme geldi. Bu kulis, 2018’de 15 Temmuz’un pazar gününe denk gelmesi nedeniyle de gerekçelendirildi. 16 Nisan referandumunda güç kaybı yaşayan ve daha sonra da ‘metal yorgunluk’ başlığı altında iç operasyonlarla boğuşan AKP’nin darbe girişimi yıldönümünde yapılacak bir seçimle avantaj yakalayabileceği analizleri yapıldı. Ancak AKP’den bu konuda ses çıkmayınca, 15 Temmuz beklentisi ete kemiğe bürünemedi.







Akşener’e göre kesin





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 temmuz 2018’de erken seçime kesin olarak gidileceğini söyleyen lider oldu. Akşener, “15 Temmuz 2018 tarihinde bir erken seçim bekliyorum. Erken seçim olarak bekliyorum. Ben bekliyorum. Bilmiyorum. Benim öngörüm böyle” sözleriyle 15 Temmuz beklentisini açıkça dile getirdi. Akşener, bu tarihi dile getirmekle kalmadı, partisinin takvimini de buna göre planladı. Akşener, AKP’nin “İyi Parti’yi seçim dışı bırakabilecek bazı planlamalar yapabileceği” bakış açısıyla partisini planladığından da önce kurdu.





Zaman ayarlı kongre





Ardından tüm ayarlamaları 15 Temmuz’a göre yapan Akşener, partisinin ilk büyük kongresini de acil toplama kararı aldı. Akşener, kongreyi toplarken, Siyasi Partiler Yasası’ndaki, “Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM’de grubu bulunması şarttır” hükmüne göre hareket etti. AKP’nin 15 Temmuz’da bir seçim kararı alması halinde partisinin bir risk yaşamaması için 15 Temmuz’dan 6 ay önce kongresini tamamlama koşulunu yerine getirmiş olacak. İyi Parti’nin 15 Temmuz ayarlı ilk büyük kongresi yarın toplanacak ve Akşener yeniden genel başkan seçilip 15 Temmuz’da erken seçim için partisini hazır hale getirmiş olacak.





CHP 2018’de bekliyor





CHP’de de bir süredir hazırlıklar, seçimin 2019’a kalmayacağı, AKP’nin kendisini en hazır hissetttiği bir anda ama 2018 içinde yapılacağı öngörüsüyle yürütülüyor. CHP’de de il ilçe kongre süreci hızla sürdürülüyor. Geçen hafta delege seçimlerinde yaşanan kriz üzerine durdurulan İstanbul’daki kongreler de yeniden başlatıldı. CHP, şubat ayına kadar kongreleri tamamlayıp, kurultayı da topladıktan sonra bir erken seçim beklentisiyle çalışmalarına hız verecek. CHP’nin 2018’de erken seçim beklentisi, “Erdoğan’ın ülkenin ağırlaşan iç ve dış sorunları nedeniyle başkanlık yetkileri için 2 yıl daha beklemeyeceği, bir an önce bu yetkileri almak için seçimi öne çekeceği” görüşüne dayandırılıyor. Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin öne çekileceği beklentisi nedeniyle yerel seçimlere yönelik ciddi bir hazırlık bulunmuyor. Hazırlıkların erken seçime yönelik yoğunlaştırılması nedeniyle yerel seçim hazırlıkları geriye bırakılmış durumda.





AKP de hazırlanıyor





Parti ve hükümet sözcülerinin “Seçimler zamanında yapılacak” açıklamalarına karşın AKP’de de çalışmalar 2018’de seçime hazır olma yaklaşımıyla yürüyor. AKP de şubat ayında büyük kongresini gerçekleştirdikten sonra herhangi bir tarihte yapılacak seçime hazır hale gelmeyi planlıyor. MHP’nin ittifak arayışları da AKP’nin olası bir baskın seçime gidebileceği beklentisinden kaynaklanıyor. HDP’nin eş genel başkanlarıyla milletvekillerinin tutuklu olması nedeniyle seçimlere yeterince hazırlık içinde olamayacağı görüşü de AKP’nin bir erken seçim isteğinin nedenlerinden biri olarak görülüyor. YSK’nin yapısındaki değişiklikler, taşeron düzenlemesi ve pazartesi Meclis’te başlayacak bütçe görüşmelerinin ardından atılacak olası sosyal adımlar da erken seçim hazırlıkları olarak okunuyor.





Ataşehir işaret mi?





CHP’de belediyeler üzerinden partiye yönelik bir operasyon yapılacağı beklentisi ekim ayından bu yana dile getiriliyordu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden alınması bu operasyon için düğmeye basılması olarak görülüyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun yurtdışına para gönderildiği iddialarından sonra başlaması nedeniyle ‘zamanlama’ vurgusu yapılıyor. CHP’li belediyelere yönelik görevden almaların genişlemesi halinde, CHP’de bunun 2018’de bir erken seçim hazırlığı olarak görülmesi gerektiği belirtiliyor.





Cumhuriyet