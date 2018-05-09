Samanyolu Haber /Gündem / Tulumbaya su: AKP'den Varlık barışı ile yurtdışından sıfır vergiyle paranızı getirin çağrısı /09 Mayıs 2018 11:07

Tulumbaya su: AKP'den Varlık barışı ile yurtdışından sıfır vergiyle paranızı getirin çağrısı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Varlık Barışı'na ilişkin yeni bir düzenleme getireceklerini açıkladı.

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Ağbal yurt dışından para, altın ve döviz getirenlere kolaylık sağlayacaklarını belirtti ve düzenlemenin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşeceğini bilirdi.

Ağbal, Varlık Barışı'na ilişkin olarak düzenlemeleri şu ifadelerle anlattı:
"Yurt dışında para, altın ve döviz gibi yatırımları olan vatandaşlarımız 11. ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirirlerse, bankalara ve aracı kurumlara bu varlıkları bildirirlerse Türkiye içerisinde diledikleri gibi tasarruf edecekler.

Yurt dışında olan dövizini işletmesine koymak isteyen vatandaşlarımız da bunu yapabilecek. Yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edeceğiz. Bu varlığı getirip işletmesine koyduğu surette herhangi bir vergi tahsili yapılmayacak. Yurt dışında getirdiği varlığı işletmesinden istediği zaman çekebilecek. İşletmenin yurt dışından kullandığı kredi var ve aynı zamanda yurt dışında da varlığı var, 'Yurt dışındaki bu varlıklarımı işletmemin yurt dışında olan borçlarının ödemesinde kullanayım' derse buna da imkan sağlıyoruz.

İkinci düzenleme yurt içi varlıkların işletmeye dahil edilmesi… Taşınmazlar var, altınlar, nakitler var. Müracaat edecek vatandaşlar bu varlıkları işletmeye dahil etme beyanında bulunacaklar, aynı şekilde yüzde 3 oranında vergi ödeyecekler ve bu varlıkları işletmelerine dahil etme dahilinde hiçbir vergi incelemesine dahil olmayacaklar. İsterlerse daha sonra işletmelerinden de çekebilecekler. 

Varlık Barışı düzenlemesinde şöyle bir kural getiriyoruz; bu düzenlemeden yararlanmak istiyorsanız yüzde 3'lük vergiyi ödemek zorundasınız.

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