Tükürükten prostat kanseri tespit edilecek

Yeni DNA testiyle, her 100 erkekten birinde görülen ve yüksek kanser riskine işaret eden genetik değişikliklerin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor.





BBC Türkçe'nin haberine göre ilk testlere Londra ve çevresinde yaşayan 300 kişi katılacak.





Şu anda prostat kanserinin teşhisinde tek ve tam anlamıyla güvenilir bir test yok. Teşhiste kan testi, biyopsi ve fiziksel muayene yöntemlerinin tümü kullanılıyor.





Kan testleri bazen yanlış pozitif teşhiste bulunabiliyor ve bazen de kanser hücrelerinin daha saldırgan olduğu vakaları tespit edemeyebiliyor.





Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü'ndeki (ICR) bir grup uzman tarafından geliştirilen yeni testin hazırlanmasında 140 bin erkek incelendi ve prostat kanseri riskinin yüksek olduğuna işaret eden 63 yeni genetik değişiklik tespit edildi.





Yeni DNA testi daha önce prostat kanseriyle ilişkilendirilen diğer 100'den fazla genetik değişikliği yenileriyle birleştiriyor.



