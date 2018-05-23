Tüketici güveni yıl başından bu yana en düşük seviyede

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre tüketici güven endeksi mayısta yüzde 2.8 gerileyerek 69.87 seviyesini gördü. Nisanda yüzde 0.8 artarak 71.90 seviyesini gören endeks, martta 71.31, şubatta 72.25, ocakta 72.33'tü.Genel ekonomik durum beklentisi de aylık yüzde 4.2 gerileyerek 90.76 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin ocak ayındaki değeri 96.06'ydı.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.3 oranında azalarak Mayıs ayında 89 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.





Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasıyla 'Tasarruf etme ihtimali endeksi' yüzde 5 geriledi ve 26.8 oldu.