Samanyolu Haber /Gündem / Tüketici güven endeksinde büyük düşüş /21 Mayıs 2019 10:15

Tüketici güven endeksinde büyük düşüş

Tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan bir gösterge olan tüketici güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 13 oranında azaldı; Nisan ayında 63,5 olan endeks Mayıs ayında 55,3 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 13 oranında azaldı; Nisan ayında 63,5 olan endeks Mayıs ayında 55,3 oldu.


MADDİ DURUM BEKLENTİSİ KÖTÜLEŞTİ
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82,2 iken, Mayıs ayında yüzde 10,1 oranında azalarak 73,9 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ GERİLEDİ
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 82,4 iken, Mayıs ayında yüzde 14,9 oranında azalarak 70,1 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ AZALDI
İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 63,5 iken Mayıs ayında yüzde 11,3 oranında azalarak 56,3 oldu.

TASARRUF ETME BEKLENTİSİ AZALDI
Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 26 iken, Mayıs ayında yüzde 20,3 oranında azalarak 20,8 oldu.
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