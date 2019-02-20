Samanyolu Haber /Ekonomi / Tüketici güven endeksi yine düştü /20 Şubat 2019 11:06

Tüketici güven endeksi yine düştü

Tüketici güveni yüzde 0.7 azalışla 57.8 oldu. Maddi durum beklentisi yüzde 2.4 düşüşle 75.2'e gerilerken, tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 20.2 yükseldi ve 22 değerini aldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0.7 düşüşle 57.8 oldu. Endeks Ocak ayında 58.2 değerini almıştı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 77.1 iken, Şubat ayında yüzde 2.4 oranında azalarak 75.2 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ocak ayında 76.5 iken, Şubat ayında yüzde 2 oranında azalarak 75 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ocak ayında 60.9 iken Şubat ayında yüzde 3.1 oranında azalarak 59 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ocak ayında 18.3 iken, Şubat ayında yüzde 20.2 oranında artarak 22 oldu
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