Samanyolu Haber /Dünya / Tuk Tuk şaha kalktı, bir adamın tepesine indi /23 Ocak 2017 15:56

Tuk Tuk şaha kalktı, bir adamın tepesine indi

Hindistan'da yolcu taşıyan Tuk-Tuk 'un karıştığı kaza görenleri hayret ettirdi

Hindistan'da akıl almaz kaza

Tuk-Tuk, uzak doğu ülkelerinde şehir içi ulaşımı sağlamak için kullanılan bir tür motor taksidir. Genellikle küçük olmalarından dolayı, diğer araçlara göre trafikte daha rahat hareket ederler. Ancak çok sayıda kazaya karışırlar. Ancak Hindistan'ın meşhur şehri Haydarabad 'ın kalabalık semtlerinden Shamsheer gunj 'da yaşanan kaza bambaşka idi. Yolcu taşıyan Tuk-Tuk bir anda şaha kalktı ve karşıdan karşıya geçmekte olan adamın tepesine indi. Kaza zede bir anda yere serilirken şoför de neye uğradığını şaşırdı. Çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılan yaralı 45 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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