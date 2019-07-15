TÜİK'ten skandal ceza

Türkçe bilmediği için ceza alan yurttaşı Meclis’e taşıyan CHP Milletvekili Başarır, Bakan Albayrak’a şu soruyu sordu: “Batık ekonomiyi vatandaşlara kestiğiniz cezalarla mı düzeltmeyi planlıyorsunuz?”







TÜRKÇE BİLMEDİĞİ İÇİN ANKETİ CEVAPLAYAMADI, 1.055 TL PARA CEZASI KESİLDİ





Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Tenzire Çetin’in evine vergi dairesinden ceza makbuzu gönderildi. Makbuzda, Çetin’in Siirt TÜİK Bölge Müdürlüğü ekiplerince bütçe anketine katılmadığı belirtilerek, Kabahatler Kanunu kapsamında 1.055 TL ceza verildiği yazıldı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuyu TBMM gündemine getirdi. Başarır, Tenzire Çetin’in Türkçe bilmediği için anketörlerin sorularını cevaplayamadığını, buna rağmen kendisine ceza kesildiğini bildirdi.





‘HANGİ MANTIKLA BAĞDAŞIYOR?’





Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından cevaplandırılması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde de, “Ülkemizin içinde bulunduğu batık ekonomiyi TÜİK aracılığı ile vatandaşlara kestiğiniz cezalarla mı düzeltmeyi planlıyorsunuz” diye sordu. Başarır, önergesinde “Türkçe bilmediği halde TÜİK tarafından kendisi yöneltilen Türkçe soruları yanıtlayamayan Tenzire Çetin’e TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğü’nce 1.055 TL para cezası kesilmesi hangi mantıkla bağdaşmaktadır?” sorusunu yöneltti.