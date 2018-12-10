Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK'e rağmen Büyümede son yılların en kötü rakamları geldi... /10 Aralık 2018 10:34

TÜİK'e rağmen Büyümede son yılların en kötü rakamları geldi...

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 büyüdü. İkinci çeyrek büyüme yüzde 5,2 olarak gerçekleşmişti. Bu büyüme oranı, son 2 yılın en zayıf büyüme hızı olarak kayda geçti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verilerini (büyüme rakamları) açıkladı.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3; ikinci çeyreğinde ise yüzde 5.2 büyüyen Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü. 

Beklenti büyümenin yüzde 2 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı döneminde yüzde 11.1 büyüyerek, son altı yılın en yüksek çeyreklik büyümesini gerçekleştirmişti.

Berlin School of Economics and Law’dan Doç. Dr. Ümit Akçay, büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesi"dengelenme değil, çakılmadır" şeklinde oldu.
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