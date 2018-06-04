TÜİK'e göre TÜFE yıllık %12.5, ÜFE %20.16 arttı

TÜFE aylık yüzde 1.62, yıllık yüzde 12.15 arttı. ÜFE de aylık yüzde 3.79, yıllık yüzde 20,16 arttı.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,62 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 12.15 yükseldi. Ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 1.59 artmasını bekliyordu.





Buna göre çekirdek enflasyon yüzde 12.64 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı.





Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1.87 artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 10.85 olmuştu.





Ekonomistlerin hesaplamalarına göre yaz aylarının ortasında yıllık enflasyonun yüzde 13 bandını aşması ve 14 yılın yeni rekorunu görmesi yüksek bir olasılık ve yıl sonunda ise yüzde 11'in altında bir kapanış artık olası görünmüyor.





Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.79, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12.12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.80 artış gösterdi.





Böylece üretici fiyatları endeksi yıllık bazda yüzde 20'nin üzerine çıkarak 2003 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.