Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK verileri, Bakan Pakdemirli’yi yalanladı /11 Mayıs 2019 12:02

TÜİK verileri, Bakan Pakdemirli’yi yalanladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı istatistikler, 2019 yılının ilk çeyreğinde üretilen et miktarının 2018’in son çeyreğine göre yüzde 18,6 oranında azaldığını ortaya koydu. Kırmızı et üretimi, 2018’in ocak-mart dönemine göre ise yüzde 16,5 azaldı.

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Bu verilere karşın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yurttaşların et tüketiminin arttığına yönelik açıklama yapmasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal tepki gösterdi.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin yalan söylediğini belirten CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, “TÜİK, Bakan Pakdemirli’yi yalanlıyor. Bir yandan et üretimi düşerken öbür taraftan nüfus her yıl bir milyona yakın artıyor. Bu veriler ışığında görülüyor ki et tüketiminin artması mümkün değil. Ekonomik kriz nedeniyle halkımızın alım gücü düşüyor. Bu durumda kırmızı et tüketimi daha da düşecek. Ekonominin kuralıdır, az olanın fiyatı artar ve et fiyatları maalesef artacak” dedi.

TEK DERTLERİ KAZANMAK

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre yurt içinde et üretiminin düşmesi nedeniyle yeniden et ithalatının yapılacağını ifade eden Sarıbal, “İthalat lobisi ile çalışmayı seven bir AKP hükümeti var. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’ten et ithalatı için talimat vermişti. Sadece Bosna Hersek’ten değil, Rusya’dan ve diğer ülkelerden yine et ithalatı başlayacak. ‘Halkımıza ucuz et yedireceğiz’ diyerek yandaş marketlere peşkeş çekecekler. Tek dertleri, ‘ithalattan nasıl kazanırız’ sorusunun yanıtı. Üreticimiz artık bu oyunları görüyor” ifadelerini kullandı.
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