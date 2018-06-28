Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK merakla beklenen rakamları açıkladı /28 Haziran 2018 11:17

TÜİK merakla beklenen rakamları açıkladı

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.3 düşüşle 93.5 değerinden 90.4 değerine düştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) tarafından yapılan açıklamaya göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.


Açıklamaya göre;

Haziran ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 102.5 değerine,

hizmet sektörü güven endeksi 91.2 değerine,

perakende ticaret sektörü güven endeksi 94.4 değerine

ve inşaat sektörü güven endeksi 75.3 değerine geriledi.

Haziran ayında tüketici güven endeksi ise 70.3 değerine yükseldi.
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