TÜİK merakla beklenen rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) tarafından yapılan açıklamaya göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.









Açıklamaya göre;





Haziran ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 102.5 değerine,





hizmet sektörü güven endeksi 91.2 değerine,





perakende ticaret sektörü güven endeksi 94.4 değerine





ve inşaat sektörü güven endeksi 75.3 değerine geriledi.





Haziran ayında tüketici güven endeksi ise 70.3 değerine yükseldi.