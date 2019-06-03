TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE), 2019 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.







AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ TÜTÜN GRUBUNDA





Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,09, ulaştırmada yüzde 2,18, eğlence ve kültürde yüzde 1,86 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,61 artış gerçekleşti.





Ana harcama gruplarında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.





YILLIK ENFLASYON REKORU YÜZDE 28,44 İLE GIDADA





TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 26,75, ev eşyası yüzde 24,54, eğlence ve kültür yüzde 20,06 ve lokanta ve oteller yüzde 19,77 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak öne çıkıyor.





ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 1,57 ARTTI





İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, 2019 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,79 arttı.





Enflasyon sepetinde 418 maddeden 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmadı. 267 maddenin fiyatı arttı, 103 maddenin fiyatı ise düştü.





Mayısta fiyatı en çok artanlar: Yer fıstığı (yüzde 24,68), limon (yüzde 24,34), umreye gidiş (yüzde 20,76).





