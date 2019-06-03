TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE), 2019 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.
AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ TÜTÜN GRUBUNDA
Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,09, ulaştırmada yüzde 2,18, eğlence ve kültürde yüzde 1,86 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,61 artış gerçekleşti.
Ana harcama gruplarında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
YILLIK ENFLASYON REKORU YÜZDE 28,44 İLE GIDADA
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 26,75, ev eşyası yüzde 24,54, eğlence ve kültür yüzde 20,06 ve lokanta ve oteller yüzde 19,77 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak öne çıkıyor.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 1,57 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, 2019 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,79 arttı.
Enflasyon sepetinde 418 maddeden 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmadı. 267 maddenin fiyatı arttı, 103 maddenin fiyatı ise düştü.
Mayısta fiyatı en çok artanlar: Yer fıstığı (yüzde 24,68), limon (yüzde 24,34), umreye gidiş (yüzde 20,76).
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2,67 ARTTI
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,67, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,85 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,87, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,87, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 1 artış, su temini sektöründe yüzde 2,51 düşüş olarak gerçekleşti.
AYLIK EN FAZLA ARTIŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE
Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 10,27 ile tütün ürünleri, yüzde 7,08 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6,57 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti.
Buna karşılık mobilya yüzde 3,05, su temini yüzde 2,51, giyim eşyası yüzde 0,48 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler oldu.
DAYANIKSIZ TÜKETİM İLK SIRADA
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.